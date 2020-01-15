"Бегал по всему рингу от маленького толстяка": Фьюри раскритиковал Джошуа

Новости спорта:Тайсон Фьюри заявил, что Энтони Джошуа выбыл из чемпионской гонки.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что его предстоящий 22 февраля поединок против чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера является крупнейшим боем в супертяжелом весе, и даже ожидаемый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в этом весе против обладателя трех других основных титулов Энтони Джошуа будет менее значимым, так как, по мнению Фьюри, Джошуа, несмотря на три пояса, выпал из элиты супертяжелого веса.

"Это крупнейший бой нашего поколения. Не пугайтесь, это так. Это крупнейший бой нашей эпохи. Вот и все. Нет ничего крупнее. Дальше все будет идти по нисходящей, — заявил Фьюри в интервью Fight Hub, общаясь с прессой после пресс-конференции, посвященной его бою с Уайлдером. — Абсолютный титул ничего не значит, пояса ничего не значат. Главное то, кто является сильнейшим в данный момент. А не то, какой пояс у тебя есть для поддержки брюк. Главное то, с кем ты боксируешь и кого ты победил. Вот и все".

"Энтони Джошуа уже был нокаутирован. Он сошел с дистанции, остался далеко позади, — продолжил Фьюри. — Ему нужно снова доказать свою силу. И я говорю не о доказательстве в виде бегания по всему рингу от маленького толстяка. Я говорю о подтверждении своей силы на высочайшем уровне. Нас было трое, он сошел с дистанции, и сейчас нас осталось двое. И только один останется после нашего боя".

"Я не буду делать соответствующие взносы за бой за пояса Джошуа, потому для меня они ничего не значат, — заявил Фьюри. — Я уже завоевал их. Я уже владел всеми поясами. Единственный, которым я не владел, — это пояс WBC, и меня "ограбили" в том бою, иначе я бы им уже владел. Так что я собираюсь забрать еще один пояс, и у меня все пояса — дело сделано".