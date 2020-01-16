"Не дам бить себя по голове": Фьюри о подготовке боя с Уайлдером

Новости спорта:Фьюри рассказал, что не рискует во время тренировок.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) рассказал о необходимых осторожностях во время подготовки к бою против Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО), который состоится 22-го февраля в Лас-Вегасе.

Рассечение, полученное в бою против финна Отто Валлина (20-1, 13 КО), не дает покоя эксцентричному британцу. Фьюри в интервью Boxing Scene признался, что не позволяет своим спарринг-партнерам бить себя по голове.

"С момента рассечения меня в лицо не били, и во время спаррингов я не дам бить себя по голове и рисковать. Рассечение может открыться в любой момент.

Если это и случится, то уже только во время боя с Уайлдером, но не во время тренировок. Там 47 швов".

Напомним, ранее Фьюри и Уайлдер провели весьма занятную пресс-конференцию.