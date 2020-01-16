Хэйни назвал Ломаченко "номер один" в списке приоритетных соперников

Новости спорта:Американец может в мае провести бой против Хавьера Фортуны.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни заявил, что в марте планирует драться против обязательного претендента Хавьера Фортуны, однако утверждает, что хочет провести бой Василия Ломаченко.

"В марте я вернусь на ринг. Я меня есть обязательный претендент в лице Хавьера Фортуны. Сейчас мы ведем переговоры. Думаю, что бой состоится. Наверное, нам предстоит провести торги. На них моя команда не намерена уступать.

Фортуна - очень неудобный и хитрый соперник, он ветеран. Хавьер спарринговал со многими топовыми бойцами. Благодаря этому поединку болельщики бокса получат солидное имя в моем резюме. Они будут уважать меня после победы над Фортуной.

Конечно, я хочу драться с Ломаченко. Но я также желаю участвовать и в других крупных боях. Ломаченко - первый номер в списке приоритетных соперников, ведь у него есть пояса. Впрочем, большие бои можно устроить со многими другими парнями: Райаном Гарсией, Джервонтой Дэвисом и Теофимо Лопесом", - сказал Девин Хэйни.

Ранее Василий Ломаченко назвал Дэвиса - самым желаемым соперником в легком весе.