Скачать
Четверг, 16.01.2020
Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля (Видео)
Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля (Видео)
Аталанта проиграла Фиорентине в Кубке Италии, Малиновский сделал ассист (Видео)
Аталанта проиграла Фиорентине в Кубке Италии, Малиновский сделал ассист (Видео)
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Спортсмен года: все претенденты на награду Laureus
Спортсмен года: все претенденты на награду Laureus

Украинские боксеры сильнейшим составом выступят в Болгарии

Украинские боксеры сильнейшим составом выступят в Болгарии
14:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Оглашен состав сборных Украины на престижный боксерский турнир.

Определился состав сборной Украины по боксу для участия в международном турнире “Странджа-2020”, который стартует в Софии (Болгария) 21 января.

Участие в соревнованиях в Софии в рамках подготовки к лицензионным турнирам на Олимпийские игры 2020 года в Токио примут 18 боксеров сборной Украины.

В состав национальной сборной Украины вошли: 

мужчины - Дмитрий Замотаев (52 кг), Николай Буценко (57 кг), Ярослав Харцыз (63 кг), Евгений Барабанов (69 кг), Александр Хижняк (75 кг), Степан Грекул (81 кг), Максим Коц (81 кг), Сергей Горсков (91 кг), Цотне Рогава (+91 кг), Дмитрий Ловчинский (+91 кг); 

женщины - Татьяна Коб (51 кг), Юлия Цыплакова (57 кг), Снежана Холодкова (57 кг), Марина Малеваная (60 кг), Анна Охрей (60 кг), Мария Бова (69 кг), Анна Лысенко (69 кг), Анастасия Чорноколенко (75 кг).

"Подготовительная работа к лицензионным турнирам проходит по графику и идет согласно календарю. Все без исключения члены нашей команды находятся в прекрасных физических кондициях. Сейчас в Болгарии просмотрим наших ребят в поединках с достойными оппонентами, проанализируем выступления и при необходимости поработаем над ошибками, чтобы подойти к лицензионным турнирам на пике формы. О перспективах рано говорить, но могу точно гарантировать, что мы сделаем все возможное, чтобы получить как можно большее количество лицензий на Игры в Токио", - рассказал главный тренер Леонид Лоивский.

"Этот турнир очень ценный для меня, ведь именно на этих соревнованиях я могу провести по 4-5 поединков с хорошими оппонентами. Настроен очень хорошо. По уровню физической формы ответ сможем дать по итогам турнира в Болгарии. С отцом сейчас вообще не думаем об Олимпиаде. Главное сейчас достойно выступить на турнире Странджа и в марте получить лицензию на Олимпийские игры в Токио. Если удастся сделать это в марте, то будет замечательно, ведь иметь больше времени для качественной подготовки непосредственно к боксерского турнира на Олимпийских играх", - отметил лучший боксер мира 2017 года, лидер Национальной сборной Украины в весе до 75 кг Александр Хижняк.

Макгрегор: На самом деле я никогда не говорил с Тайсоном Фьюри

71-й международный турнир высшей категории “Странджа-2020” продлится в Болгарии до 25 января. По предварительной информации, участие в нынешних соревнованиях примут сильнейшие боксерские сборные мира.

Именно этот турнир станет своеобразной “генеральной репетицией” боксеров перед квалификационными стартами на Игры-2020. Европейская квалификация пройдет с 13 по 23 мая в Лондоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Бокс, Новости бокса, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легендарный английский вратарь рассказал, почему никогда не пожмет руку Марадоне
02 Есть еще порох в пороховницах: Тотти забил гол в стиле Роберто Карлоса (Видео)
03 "Бегал по всему рингу от маленького толстяка": Фьюри раскритиковал Джошуа
04 22 модели и ни одной жены: игроки МС закатили вечеринку
05 "Ведущие сборные бегают в лучшем": Пидгрушная о разнице в биатлоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь