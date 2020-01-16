Украинские боксеры сильнейшим составом выступят в Болгарии

Новости спорта:Оглашен состав сборных Украины на престижный боксерский турнир.

Определился состав сборной Украины по боксу для участия в международном турнире “Странджа-2020”, который стартует в Софии (Болгария) 21 января.

Участие в соревнованиях в Софии в рамках подготовки к лицензионным турнирам на Олимпийские игры 2020 года в Токио примут 18 боксеров сборной Украины.

В состав национальной сборной Украины вошли:

мужчины - Дмитрий Замотаев (52 кг), Николай Буценко (57 кг), Ярослав Харцыз (63 кг), Евгений Барабанов (69 кг), Александр Хижняк (75 кг), Степан Грекул (81 кг), Максим Коц (81 кг), Сергей Горсков (91 кг), Цотне Рогава (+91 кг), Дмитрий Ловчинский (+91 кг);

женщины - Татьяна Коб (51 кг), Юлия Цыплакова (57 кг), Снежана Холодкова (57 кг), Марина Малеваная (60 кг), Анна Охрей (60 кг), Мария Бова (69 кг), Анна Лысенко (69 кг), Анастасия Чорноколенко (75 кг).

"Подготовительная работа к лицензионным турнирам проходит по графику и идет согласно календарю. Все без исключения члены нашей команды находятся в прекрасных физических кондициях. Сейчас в Болгарии просмотрим наших ребят в поединках с достойными оппонентами, проанализируем выступления и при необходимости поработаем над ошибками, чтобы подойти к лицензионным турнирам на пике формы. О перспективах рано говорить, но могу точно гарантировать, что мы сделаем все возможное, чтобы получить как можно большее количество лицензий на Игры в Токио", - рассказал главный тренер Леонид Лоивский.

"Этот турнир очень ценный для меня, ведь именно на этих соревнованиях я могу провести по 4-5 поединков с хорошими оппонентами. Настроен очень хорошо. По уровню физической формы ответ сможем дать по итогам турнира в Болгарии. С отцом сейчас вообще не думаем об Олимпиаде. Главное сейчас достойно выступить на турнире Странджа и в марте получить лицензию на Олимпийские игры в Токио. Если удастся сделать это в марте, то будет замечательно, ведь иметь больше времени для качественной подготовки непосредственно к боксерского турнира на Олимпийских играх", - отметил лучший боксер мира 2017 года, лидер Национальной сборной Украины в весе до 75 кг Александр Хижняк.

71-й международный турнир высшей категории “Странджа-2020” продлится в Болгарии до 25 января. По предварительной информации, участие в нынешних соревнованиях примут сильнейшие боксерские сборные мира.

Именно этот турнир станет своеобразной “генеральной репетицией” боксеров перед квалификационными стартами на Игры-2020. Европейская квалификация пройдет с 13 по 23 мая в Лондоне.