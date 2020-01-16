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Макгрегор: На самом деле я никогда не говорил с Тайсоном Фьюри

Макгрегор: На самом деле я никогда не говорил с Тайсоном Фьюри
13:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Ирландец не собирается тренировать эпатажного боксера.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опроверг информацию о совместной работе с британским боксером Тайсоном Фьюри. Макрегор подчеркнул, что ни разу не общался с Фьюри.

«Тайсон продолжает утверждать, что я буду его тренировать. На самом деле я никогда не говорил с ним. Он хороший мужик, отличный и сильный боксер, возможно, что сейчас — лучший в тяжелом весе. Но мне смешно от его слов о совместных тренировках. Фьюри — настоящий безумец», — цитирует слова Макгрегора mmajunkie.usatoday.com.

«Я бы не держал лапы для него или что-то похожее. Если проводить тренировки вместе, то сначала мне нужно посмотреть, как он справляется с ударами ногами, как он работает в партере. После этого я дал бы ему несколько советов — это, пожалуй, что я бы смог сделать для Тайсона».

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри намерен провести еще два боя в боксе и перейти в ММА. У боксера осталось два поединка по контракту, после чего он завершит карьеру боксера. Британец заявлял о том, что Конор сам предложил ему совместно тренироваться перед началом карьеры в ММА.

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Напомним, что на 22 февраля запланирован второй бой Тайсона против Деонтея Уайлдера. Фьюри и Уайлдер уже встречались между собой 1 декабря 2018 года — тогда в их бою была зафиксирована ничья.

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Тайсон Фьюри, MMA, UFC, Конор Макгрегор.
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