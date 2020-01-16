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Все ради Роналду: УЕФА изменил состав команды года

Все ради Роналду: УЕФА изменил состав команды года
08:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради Роналду.

УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По данным источника, УЕФА использовал не самую популярную схему 4-2-4 ради того, чтобы в состав команды года попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который по итогам голосования болельщиков проиграл конкуренцию Лионелю Месси («Барселона»), Роберту Левандовскому («Бавария») и Садио Мане («Ливерпуль»).

В связи с этим УЕФА изменил схему, чтобы предоставить место Роналду, выбив из состава полузащитника. Предполагается, что из-за этого в состав команды года не попал полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.

С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года—2019 по версии читателей официального сайта УЕФА. На место в команде года претендовали 50 ведущих футболистов Европы. Пользователи должны были выбрать расстановку и 11 лучших из 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

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Криштиану Роналду, УЕФА, Футбол, Новости футбола.
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