Все ради Роналду: УЕФА изменил состав команды года

УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По данным источника, УЕФА использовал не самую популярную схему 4-2-4 ради того, чтобы в состав команды года попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который по итогам голосования болельщиков проиграл конкуренцию Лионелю Месси («Барселона»), Роберту Левандовскому («Бавария») и Садио Мане («Ливерпуль»).

В связи с этим УЕФА изменил схему, чтобы предоставить место Роналду, выбив из состава полузащитника. Предполагается, что из-за этого в состав команды года не попал полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.

Your 2019 UEFA #TeamOfTheYear!

— UEFA (@UEFA) January 15, 2020