Поветкина назвали лучшим боксером современности

Новости спорта:Промоутер Владимир Хрюнов считает, что Александр Поветкин и

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов признался, что считает бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Поветкина лучшим боксером планеты, при этом отметив, что карьере "Русского Витязя" на профессиональном ринге всячески мешали и продолжают это делать слуги империалистического Запада.

"Александр Поветкин... я вам свои ощущения скажу - это лучший из боксеров, с которым мне довелось работать, он, по моему мнению, лучший боксер современности, - заявил Хрюнов. - Он настолько хорош, что против него поднялась империалистическая машина, которая не дала ему окончательно реализовать себя. Я имею ввиду, вот эти все истории с сомнительными допинг-пробами. Профессиональный бокс находится сегодня в руках определенных владельцев, которые провели манипуляцию, отобрав у него возможность проведения боя с Уайлдером. Это все затянулось на большое количество лет. Совсем не на пике он провел поединок с Джошуа, но тем не менее сломав ему нос.

И я думаю, что если бы этого всего не было, то безусловно Александр завоевал бы все эти пояса, но, что у него есть - у него есть народная любовь. И Александр своим примером создал вокруг себя среду людей, которые мотивированы заниматься спортом, боксом, и это продолжается сейчас.

У Владимира Кличко получилось добиться больших высот, но там была чуть-чуть другая бизнес-среда. Кличко смог оказаться в управлении тех людей, которые потом убирали Поветкина. Я имею ввиду, американскую составляющую. Просто мир сегодня он политически полярный. И кому-то очень сильно не нужно было, чтобы боксер, который является "Русским Витязем", символом нашего государства оказался на верху профессионального бокса".