Дэнни Гарсия: Мой стиль опасен для Спенса и Пакьяо

Новости спорта:Дэнни Гарсия готовится к бою с украинцем Иваном Редкачом.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия готовится к назначенному на 25 января отборочному поединку по версии WBC в полусреднем весе против украинца Ивана Редкача и он уверен, что победа откроет ему возможность для боя с одним из двух чемпионов мира в этом весе, которые тоже сотрудничают с компанией Premier Boxing Champions — чемпионом WBC и IBF Эрролом Спенсом или чемпионом WBA Мэнни Пакьяо.

"Я всегда думаю только о предстоящем бое, — сказал Гарсия. — Я знаю, что нельзя смотреть сопернику за спину. Я полностью сосредоточен на Иване. Я видел отрывки его боя против Девона Александра, но не весь бой. Однако я полностью видел его бой с Молиной и понимаю, с чем мне придется иметь дело. Молина потряс его, но до этого момента Иван хорошо боксировал. Он просто потерял бдительность. Поэтому мне надо быть во всеоружии и не допускать ошибок".

"Я считаю, что мой стиль несет опасность для Спенса и для Пакьяо, — добавил Гарсия. — Что касается Эррола, я заметил, что он любит стоять перед соперником, и он не самый неуязвимый для ударов.

Что до Мэнни, я полагаю, что моя работа вторым номером и мой стиль будут сложны для него. Поэтому я вижу для себя шансы в боях с ними обоими".