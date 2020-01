На трассе в Ханое построили необычное здание боксов (Фото)

Организаторы Гран-при Вьетнама показали фотографии здания боксов, строительство которого было недавно завершено. Фото были опубликованы в официальном "твиттере" Гран-при Вьетнама.

"Рады подтвердить завершение строительства боксов трассы в Ханое — трёхэтажного здания, длиной 300 метров с видом на стартовую решётку. Дизайн здания боксов был вдохновлён известной Ханойской цитаделью Тханг Лонг, а также Павильоном созвездия литературы, символом Ханоя", — гласит сообщение пресс-службы автодрома.

Посмотреть фото можно в "твиттере" Гран-при Вьетнама.

Delighted to confirm completion of the Hanoi Circuit Pit Building - a 300m long, 3-story structure overlooking the starting grid. It’s design is inspired by Hanoi's Imperial Citadel of Thang Long & Pavilion of the Constellation of Literature – the symbol of Hanoi. #VietnamGP pic.twitter.com/0UOM6VYRKq

