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"Шансы 60 на 40": Прогрейс спрогнозировал бой Ломаченко - Лопес

"Шансы 60 на 40": Прогрейс спрогнозировал бой Ломаченко - Лопес
12:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Реджис Прогрейc поделился ожиданиями от боя Ломаченко - Лопес.

Бывший обладатель титула чемпиона мира и финалист WBSS Реджис Прогрейс поделился ожиданиями от предстоящего боя за абсолютное чемпионство мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

Хоть этот поединок пока не был официально объявлен, вопрос его организации является лишь вопросом времени. Прогрейс же считает Ломаченко безоговорочным фаворитом, но не стал списывать со счетов и Лопеса.

"Конечно же, я даю Лопесу шанс, но не думаю, что он побьет его. В этом бою шансы 60 на 40. Это, определенно, хороший поединок, но я больше склоняюсь к победе Ломаченко.

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У Теофимо есть сила, есть скорость, есть быстрота и проворство для того, чтобы уронить Ломаченко. Если Линаресу это удалось, то что будет, если Лопес попадет тем же самым ударом? Мы никогда не знаем наверняка. Я уже не могу дождаться этого боя", - заявил Прогрейс в интервью FightHype.com.

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Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Реджис Прогрейc, Ломаченко - Лопес.
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