Уайлдер пообещал покинуть бокс, если заявления Фьюри оправдаются

Новости спорта:Американский боксер ответил на все высказывания своего будущего соперника.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) отреагировал на эпатажное заявление своего следующего соперника Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО). Британский боксер рассказал журналистам, что в преддверии реванша с Уайлдером мастурбирует семь раз в день, чтобы повысить уровень тестостерона.

"Бронзовый бомбардировщик" в интервью TMZ Sports весьма сдержанно высказался насчет откровения своего оппонента.

"Пусть получает удовольствие. Просто пусть использует подходящий лосьон! Все разговоры Фьюри – это просто для развлечения. Он хочет помастурбировать? Пусть наслаждается этим! Но только пусть правильно подберет увлажняющее средство. Я имею в виду, что это должен быть густой лосьон".

Кроме того, американский чемпион прокомментировал слова Фьюри о том, что тот собирается нокаутировать его на протяжении двух раундов.

"У меня осталось еще шесть лет в боксе. Что я буду делать, если Фьюри остановит меня во втором раунде? Если он нокаутирует меня, то я завяжу с боксом. Я уйду и точка".