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Бетербиев подтвердил, что не будет боксировать в Китае

Бетербиев подтвердил, что не будет боксировать в Китае
14:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Артур Бетербиев обязан провести бой с китайским претендентом.

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев подтвердил, что отказался проводить бой в Китае, но не уточнил, обусловлено ли его решение именно политическими причинами.

Изначально торги на право проведения титульного поединка Бетербиев — Мэн Фаньлун выиграла китайская сторона. Вскоре появилась информация, что Бетербиев отказывается драться в Китае из-за притеснений в стране мусульман-уйгуров и потому якобы готов отказаться от титула IBF, но потом ситуация с местом проведения поединка изменилась.

"Я сказал, что не буду боксировать в Китае", — приводятся слова боксёра на сайте Федерации бокса России.

Также он рассказал, как будет готовиться к бою с китайцем.

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"Моя подготовка находится на самом начальном этапе, и мы первый сбор проводим в Кисловодске. И получилось так, что в один момент со мной сборы проводила женская сборная России. А продолжить свою подготовку я хочу в Канаде, там у меня вся команда и спарринг-партнёры. Именно там пройдёт основная подготовка, независимо от того, где пройдет мой следующий бой, в России или в Канаде.

И я пока не могу ответить на вопрос, в какой из этих стран пройдёт мой поединок. Федерация бокса России обсуждает возможность проведения моего боя в России.

Фаньлун – это хороший боксер. Всегда интересно боксировать с левшами, при подготовке этот факт надо учитывать. К этому бою нужно готовиться по полной программе. На кону поединка, скорее всего, будут стоять оба титула", — добавил Бетербиев.

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Китай, Бокс, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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