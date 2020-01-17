Промоутер Ломаченко подпишет перспективного супертяжа

Новости спорта:Боб Арум хочет подписать перспективного супертяжа Тони Йоку.

Боб Арум, глава американской промоутерской компании Top Rank, находится сейчас во Франции, где ведет переговоры о подписании контракта с олимпийским чемпионом 2016 года супертяжеловесом Тони Йокой.

Пока никаких контрактов еще не подписано, но промоутер надеется, что 27-летний французский боксер сможет дебютировать в США уже весной этого года.

"Мы находится здесь для переговоров с нашим хорошим другом Тони Йокой. Менеджер, которого мы хорошо знаем и который работает с нами, Джеймс Принс недавно подписал контракт с Йокой. Он хотел бы, чтобы мы занялись карьерой Тони и вывели его на чемпионский уровень, — цитирует Арума RMС Sports. — Они отличные люди. Тони — выдающийся молодой человек, очень умный, и мы надеемся увидеть его в вечере бокса Top Rank в США весной этого года".

Йока дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году, но после победы над Дэвидом Алленом в июне 2018 года был дисквалифицирован на год за трехкратный пропуск допинг-проб.