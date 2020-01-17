Роман Гонсалес проведет чемпионский бой с Халидом Яфаи

Новости спорта:32-летний экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Роман Гонсалес 29 февраля получит возможность вернуть себе чемпионский титул в первом легчайшем весе в поединке против чемпиона WBA Халида Яфаи.

Гонсалес уже владел чемпионским поясом в этом весе в 2016-2017 годах, и тогда он признавался многими одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Однако Гонсалес уступил свой пояс WBC Срисакету Сор Рунгвисаю в марте 2017 и не смог вернуть его в сентябре в матче-реванше. После этого Гонсалес из-за травм провел только два боя.

"Господь вновь ответил на мои молитвы, — сказал Гонсалес. — Хочу поблагодарить Господа и промоутерскую компанию Teiken. А также чемпиона Халида Яфаи за предоставленную возможность еще раз боксировать за титул чемпиона мира. Я знаю, что это будет очень тяжелый бой, но это стоило приложенных усилий".

"Я хотел самого большого боя, и после невозможности объединительного поединка с Хуаном Франсиско Эстрадой появилась возможность встретиться с Гонсалесом, бывшим лидером P4P, — сказал 30-летний британец Яфаи. — Гонсалес был моим кумиром, когда я шел к чемпионскому титулу, и ничего не может быть лучше этого боя, который заставит меня показать все, на что я способен. Это момент, когда кумиры становятся соперниками, и для меня большая честь выйти против него на ринг, но я хочу доказать, что вхожу в число сильнейших чемпионов".

Как это часто бывает с WBA, тут не обошлось без скандала, о котором сообщает ESPN. Организация одобрила проведение Яфаи добровольной защиты титула против Гонсалеса, проигнорировав собственную прошлогоднюю резолюцию о том, что обязательный претендент на титул австралиец Эндрю Мэлоуни должен провести бой за титул не позднее 22 марта 2020 года. Адвокат Мэлоуни Пэт Инглиш пытался оспорить правомочность запроса Яфаи на проведение добровольной защиты, указав и то, что боксер в ожидании боя за титул WBA дважды отказался от поединка с чемпионом IBF Джервином Анкахасом и отборочного поединка по другой версии, но WBA не прислушалась к его доводам, постановив, что победитель боя Яфаи-Гонсалес должен будет встретиться с Мэлоуни в течение 4 месяцев.