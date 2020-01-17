Скачать
Пятница, 17.01.2020
Усик в пролете? Пулев подтвердил бой с Джошуа
Усик в пролете? Пулев подтвердил бой с Джошуа
Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым: названо одно условие
Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым: названо одно условие
Роналду получит награду лучшему игроку декабря в Серии А
Роналду получит награду лучшему игроку декабря в Серии А
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре

Роман Гонсалес проведет чемпионский бой с Халидом Яфаи

Роман Гонсалес проведет чемпионский бой с Халидом Яфаи
15:22 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:32-летний экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Роман Гонсалес 29 февраля получит возможность вернуть себе чемпионский титул в первом легчайшем весе в поединке против чемпиона WBA Халида Яфаи.

Гонсалес уже владел чемпионским поясом в этом весе в 2016-2017 годах, и тогда он признавался многими одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Однако Гонсалес уступил свой пояс WBC Срисакету Сор Рунгвисаю в марте 2017 и не смог вернуть его в сентябре в матче-реванше. После этого Гонсалес из-за травм провел только два боя.

"Господь вновь ответил на мои молитвы, — сказал Гонсалес. — Хочу поблагодарить Господа и промоутерскую компанию Teiken. А также чемпиона Халида Яфаи за предоставленную возможность еще раз боксировать за титул чемпиона мира. Я знаю, что это будет очень тяжелый бой, но это стоило приложенных усилий".

"Я хотел самого большого боя, и после невозможности объединительного поединка с Хуаном Франсиско Эстрадой появилась возможность встретиться с Гонсалесом, бывшим лидером P4P, — сказал 30-летний британец Яфаи. — Гонсалес был моим кумиром, когда я шел к чемпионскому титулу, и ничего не может быть лучше этого боя, который заставит меня показать все, на что я способен. Это момент, когда кумиры становятся соперниками, и для меня большая честь выйти против него на ринг, но я хочу доказать, что вхожу в число сильнейших чемпионов".

"Шансы 60 на 40": Прогрейс спрогнозировал бой Ломаченко - Лопес

Как это часто бывает с WBA, тут не обошлось без скандала, о котором сообщает ESPN. Организация одобрила проведение Яфаи добровольной защиты титула против Гонсалеса, проигнорировав собственную прошлогоднюю резолюцию о том, что обязательный претендент на титул австралиец Эндрю Мэлоуни должен провести бой за титул не позднее 22 марта 2020 года. Адвокат Мэлоуни Пэт Инглиш пытался оспорить правомочность запроса Яфаи на проведение добровольной защиты, указав и то, что боксер в ожидании боя за титул WBA дважды отказался от поединка с чемпионом IBF Джервином Анкахасом и отборочного поединка по другой версии, но WBA не прислушалась к его доводам, постановив, что победитель боя Яфаи-Гонсалес должен будет встретиться с Мэлоуни в течение 4 месяцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Роман Гонсалес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У него нет мышц в ногах": Гвардиола о своем футболисте
02 Шахтер - 6-й в Европе по чистой прибыли в 2018 году
03 Биатлон: состав женской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
04 Барселона близка к приобретению юной бразильской звезды
05 Интер договорился о приобретении Янга у Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь