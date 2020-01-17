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Это гораздо сложнее, чем бокс: Кличко высказался об ММА

Это гораздо сложнее, чем бокс: Кличко высказался об ММА
16:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Владимир Кличко считает, что смешанные единоборства - очень конкурентоспособный вид спорта.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко признался, что мог бы попробовать свои силы в смешанных единоборствах, а также рассказал, почему не стал борцом.

По словам Владимира, он испытвает большое уважение к бойцам ММА.

"Вы должны быть развиты во всем, быть борцом и боксером. Раунды – длиннее. И это гораздо сложнее, чем бокс, - цитирует Владимира Business Insider. - Трудно оставаться успешным в UFC, еще труднее – удерживать титул, потому что спорт очень конкурентоспособен. Я испытываю большое уважение к спортсменам, а когда я вижу, как выступают женщины, испытывая еще большее уважение. Возможно, я мог бы попробовать себя в UFC.

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Я бы не стал борцом из-за некоторых проблем со здоровьем – спина и так далее, поэтому я не смог бы бороться в течение длительного времени, хотя занимался дзюдо, когда был молодым".

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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