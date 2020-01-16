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Уайт считает, что Джошуа последует примеру Кличко

Уайт считает, что Джошуа последует примеру Кличко
17:21 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Диллиан Уайт считает, что Энтони Джошуа больше не будет демонстрировать ярких боев.

Британский супертяж Диллиан Уайт (27-1-0, 18 КО) рассказал, почему поражение в бою с Энди Руисом навсегда изменит стиль Энтони Джошуа.

"Мы же видели нечто подобное раньше. Леннокс Льюис был агрессивным бойцом, но когда его нокаутировал Хасим Рахман, он поменял свой стиль. Люди стали забывать, что Владимир Кличко очень долго был одним из самых агрессивных супертяжеловесов, но затем он проиграл Россу Пьюритти, Корри Сандерсу и Леймону Брюстеру. После этого Кличко поменял стиль. Джошуа сделает то же самое. Высокие супертяжеловесы очень агрессивно начинают свою карьеру, но что происходит потом?

Даже Деонтей Уайлдер, когда пропустил пару жестких ударов в первом бою с Луисом Ортисом, подумал, что лучше никуда не спешить. Мы не раз видели такое в истории бокса, все повторяется", – сказал Уайт.

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Ранее Уайт рассказал, как Кличко нокаутировал Уайлдера.

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Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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