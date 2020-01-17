Прогрейс дал прогноз на чемпионский бой Постол - Рамирес

Новости спорта:Реджис Прогрейс оценил шансы украинца вновь стать чемпионом мира.

Бывший обладатель титула чемпиона мира и финалист WBSS Реджис Прогрейс поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя между обладателем поясов WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлосос Рамиресом и украинцем Виктором Постолом.

Американец считает фаворитом в этом противостоянии действующего чемпиона Рамиреса.

"Я думаю, победит Хосе Рамирес. Все будет зависеть от того, в какой форме сейчас пребывает Постол. Он старше и провел много тяжелых боев. Когда ты проходишь всю дистанцию поединка, это сказывается на твоем здоровье", - заявил Прогрейс в интервью FightHype.com.

Напомним, поединок Рамирес - Постол состоится 1 февраля в Хайкоу, Китай. На кону будут стоять титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе. Ранее боксеры прошли процедуру взвешивания в преддверии боя.