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Прогрейс дал прогноз на чемпионский бой Постол - Рамирес

Прогрейс дал прогноз на чемпионский бой Постол - Рамирес
16:22 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Реджис Прогрейс оценил шансы украинца вновь стать чемпионом мира.

Бывший обладатель титула чемпиона мира и финалист WBSS Реджис Прогрейс поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя между обладателем поясов WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлосос Рамиресом и украинцем Виктором Постолом.

Американец считает фаворитом в этом противостоянии действующего чемпиона Рамиреса.

"Я думаю, победит Хосе Рамирес. Все будет зависеть от того, в какой форме сейчас пребывает Постол. Он старше и провел много тяжелых боев. Когда ты проходишь всю дистанцию поединка, это сказывается на твоем здоровье", - заявил Прогрейс в интервью FightHype.com.

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Напомним, поединок Рамирес - Постол состоится 1 февраля в Хайкоу, Китай. На кону будут стоять титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе. Ранее боксеры прошли процедуру взвешивания в преддверии боя.

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Бокс, Новости бокса, Реджис Прогрейс.
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