Кличко рассказал о своем отношении к Макгрегору

Новости спорта:По мнению Владимира Кличко, ирландский боец заслуживает большого уважения.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко считает, что ирландский боец UFC Конор Макгрегор заслуживает уважения, в частности, за боксерский поединок против Флойда Мейвезера.

"Я знаю Макгрегора, ведь он выступал на боксерском ринге. Какое бы мнение ни сложилось у вас о Коноре, я считаю, что он вел себя хорошо и дисциплинировано. Я не ждал от него такого перед боем с Мейвезером.

Мне казалось, что Конор может ударить Флойда, но он этого не сделал. Макгрегор - яркий персонаж, но благодаря своей дисциплине он заслуживает большого уважения", - сказал Владимир Кличко изданию Business Insider.

Напомним, бой между Конором Макгрегор и Дональдом Серроне состоится на турнире UFC 246, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.