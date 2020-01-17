Тренер Паркера назвал недостаток Усика

Новости спорта:Кевин Барри считает, что Усик не достаточно быстрый.

Тренер экс-чемпиона мира Джозефа Паркера, Кевин Барри, считает, что дебют Александра Усика в супертяжелом весе был невпечатляющим, но дальше он будет выглядеть лучше.

"Я не думаю, что первый бой Усика в супертяжелом весе – это то, что должно было быть впечатляющим, он продолжает набирать вес.

Он был тяжеловесом большую часть своей любительской карьеры и всю профессиональную карьеру, а сейчас перешел в супертяжи. Ему пришлось прибавить немного веса и его тело все еще к этому привыкало.

Он определенно не выглядел впечатляюще в поединке против Уизерспуна и не смог уложить Чазза на канвас. Даже удары Усика выглядели медленными. Я уверен, что такой талантливый боец, как Усик перестроится и будет выглядеть лучше в своем втором поединке в дивизионе", - сказал Барри.