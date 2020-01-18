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Макабу и Цесляк оспорят пояс WBC, оставленный Усиком

Макабу и Цесляк оспорят пояс WBC, оставленный Усиком
11:54 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Илунга Макабу и Михаил Цесляк оспорят титул WBC в первом тяжелом весе.

WBC подтвердил, что в поединке 31 января в Киншасе, Демократическая республика Конго между местным боксером Илунгой Макабу и боксером из Польши Михалом Цесляком будет разыгран вакантный титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе.

Напомним, что ранее сообщалось, что этот бой состоится 25 января, и тогда американский промоутер Дон Кинг, с которым Макабу подписал контракт в прошлом году, хотел заблокировать его проведение, так как он был организован без его участия и без его согласия.

"Я очень рад, что бой пройдет в соответствии с решением WBC [о назначении его титульным боем], и что Дон Кинг пришел к согласию со своими местными коллегами, промоутерами Тариком Саади и Генералом Луйойо", — сказал глава WBC Маурисио Сулейман.

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Бокс, Новости бокса, Илунга Макабу - Михаил Цесляк, Илунга Макаб, Михаил Цесляк.
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