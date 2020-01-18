Полиция остановила авто Усика: реакция боксера (Видео)

Украинского супертяжеловеса Александра Усика за рулем автомобиля остановила полиция Киева. После остановки милиционер попросил спортсмена показать документы.
Пока Усик искал документы, полицейский спросил: "Как у Вас дела?". Боксер ответил: "Вообще все замечательно".
Усик спросил правоохранителя: "Можете объяснить, почему меня остановили?". Полицейский объяснил, что Lexus, за рулем которого находился боксер, входит в число автомобилей, которые чаще всего воруют.
Об этом инциденте свидетельствует видео в Instagram-аккаунте social_organization_sikario.
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Тренер экс-чемпиона мира Джозефа Паркера, Кевин Барри, считает, что дебют Александра Усика в супертяжелом весе был невпечатляющим, но дальше он будет выглядеть лучше.