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Полиция остановила авто Усика: реакция боксера (Видео)

Полиция остановила авто Усика: реакция боксера (Видео)
13:13 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинского боксера Александра Усика за рулем авто остановила полиция Киева.

Украинского супертяжеловеса Александра Усика за рулем автомобиля остановила полиция Киева. После остановки милиционер попросил спортсмена показать документы.

Пока Усик искал документы, полицейский спросил: "Как у Вас дела?". Боксер ответил: "Вообще все замечательно".

Усик спросил правоохранителя: "Можете объяснить, почему меня остановили?". Полицейский объяснил, что Lexus, за рулем которого находился боксер, входит в число автомобилей, которые чаще всего воруют.

Об этом инциденте свидетельствует видео в Instagram-аккаунте social_organization_sikario.

 
 
 
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@sikario_mma_fight_club @usykaa

Публикация от S͟͟.O͟͟.S͟͟I͟͟K͟͟A͟͟R͟͟I͟͟O͟͟ (@social_organization_sikario)

Тренер экс-чемпиона мира Джозефа Паркера, Кевин Барри, считает, что дебют Александра Усика в супертяжелом весе был невпечатляющим, но дальше он будет выглядеть лучше.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Бокс новости.
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