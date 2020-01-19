"Усика нет в моем списке": Фьюри не даст бой украинцу из-за денег

Новости спорта:Тайсон Фьюри рассказал, что проведет на профи-ринге еще три боя.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в интервью iFL заявил, что планирует провести на профессиональном ринге еще три поединка — уже назначенный на 22 февраля бой против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера, затем бои против чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа и обязательного претендента на титул WBC Диллиана Уайта. Бой с обязательным претендентом на титул WBO Александром Усиком Фьюри не интересен, так как сам Усик не интересен западному зрителю, и вообще, по мнению Фьюри, чемпионские титулы в супертяжелом весе должны принадлежать только американцам и британцам.

"У меня осталось еще три боя, не знаю, — сказал Фьюри, отвечая на вопрос о возможном третьем поединке против Уайлдера. — Следующий у меня Уайлдер, затем Джошуа, Уайт, и я ухожу".

"Усика нет в моем списке. Он неизвестен. Никому это не интересно. Денег на этом не заработаешь, — заявил британец о том, входит ли в его планы бой с украинцем Усиком. — Зачем мне бой против него? Он маленький тяж, иностранец, который плохо говорит по-английски, и, в любом случае, никому это не интересно. Я хочу больших боев, которые интересны публике, и это не такой бой".

"Все равно это не будет большим боем, — сказал Фьюри в ответ на вопрос, не изменит ли его мнение победа Усика над Джошуа. — Все равно это чужак в западном мире. Пояса вернулись на Запад, и они тут останутся. Как бы это ни звучало, чемпион мира в супертяжелом весе должен быть родом из Британии или США и больше ниоткуда".

"Вот и все, возможно в Украине Усик может быть большой звездой, но британцам и американцам не интересен украинский бокс. Так уж это устроено. Чемпион мира в супертяжелом весе должен быть с Запада, вот и все. Так это работает".