Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Рекордная результативность Михайлюка в НБА (Видео)
Рекордная результативность Михайлюка в НБА (Видео)
"Черпачок" Каземиро - в обзоре матча Реал - Севилья (Видео)
"Черпачок" Каземиро - в обзоре матча Реал - Севилья (Видео)
Макгрегор - Серроне. Видео боя
Макгрегор - Серроне. Видео боя
"Усика нет в моем списке": Фьюри не даст бой украинцу из-за денег
"Усика нет в моем списке": Фьюри не даст бой украинцу из-за денег

Вот это нокаут! Элейдер Альварес уложил спать Силза (Видео)

Вот это нокаут! Элейдер Альварес уложил спать Силза (Видео)
10:06 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Элейдер Альварес нокаутировал Майкла Силза.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Элейдер Альварес успешно вернулся на ринг после годичного перерыва и поражения от Сергея Ковалева в феврале прошлого года.

18 января в США 35-летний Альварес победил нокаутом в седьмом раунде 37-летнего американца Майкла Силза.

Как отмечает Badlefthook, свой следующий поединок Альварес может провести за вакантный титул WBO в полутяжелом весе против американца Джо Смита-младшего, который недавно тоже в вечере бокса компании Top Rank победил Джесси Харта.

Видео нокаута:

"Усика нет в моем списке": Фьюри не даст бой украинцу из-за денег

Первое место в рейтинге WBO в этом весе занимает Хильберто Рамирес, но он, по информации Майкла Коппинджера, намерен расторгнуть свой контракт с Top Rank.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Элейдер Альварес, Майкл Силз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 (Видео)
02 Макгрегор vs Серроне: события боя (все результаты)
03 Макгрегор - Серроне. Видео боя
04 Невероятный камбэк имени Холланда: Боруссия сумела обыграть Аугсбург
05 Анчелотти поделился эмоциями от игры с командой Ярмоленко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь