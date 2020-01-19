Вот это нокаут! Элейдер Альварес уложил спать Силза (Видео)

Новости спорта:Элейдер Альварес нокаутировал Майкла Силза.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Элейдер Альварес успешно вернулся на ринг после годичного перерыва и поражения от Сергея Ковалева в феврале прошлого года.

18 января в США 35-летний Альварес победил нокаутом в седьмом раунде 37-летнего американца Майкла Силза.

Как отмечает Badlefthook, свой следующий поединок Альварес может провести за вакантный титул WBO в полутяжелом весе против американца Джо Смита-младшего, который недавно тоже в вечере бокса компании Top Rank победил Джесси Харта.

Видео нокаута:

Damn, Eleider Alvarez just put Michael Seals to sleep! #AlvarezSeals pic.twitter.com/pe7XSd7ga4 — Will 郭 (@GuoBlue) January 19, 2020

Первое место в рейтинге WBO в этом весе занимает Хильберто Рамирес, но он, по информации Майкла Коппинджера, намерен расторгнуть свой контракт с Top Rank.