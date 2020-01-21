"Это бизнес": Джошуа вновь заговорил о бое с Усиком

Новости спорта:Энтони Джошуа утверждает, что хочет драться против обязательного претендента по линии WBO Александра Усика.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа утверждает, что хочет драться против обязательного претендента по линии WBO Александра Усика.

"Для нас это бизнес. Мы желаем драться с лучшими.

Усик - лучший крузер, которого мы когда-либо видели, и я хочу драться с ним, поскольку он перешел в супертяжелый вес. Люди говорят, мол, он же крузер, но посмотрите на достижения Эвандера Холифилда. Он был феноменальным бойцом.

Кто сказал, что Усик не способен на великие дела? Но чтобы продемонстрировать свой потенциал, он должен сразиться с топовыми бойцами хэвивейта. Я буду первым, кто бросит ему вызов", - заявил Джошуа порталу Sky Sports.