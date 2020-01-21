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"Это бизнес": Джошуа вновь заговорил о бое с Усиком

"Это бизнес": Джошуа вновь заговорил о бое с Усиком
11:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Энтони Джошуа утверждает, что хочет драться против обязательного претендента по линии WBO Александра Усика.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа утверждает, что хочет драться против обязательного претендента по линии WBO Александра Усика.

"Для нас это бизнес. Мы желаем драться с лучшими.

Усик - лучший крузер, которого мы когда-либо видели, и я хочу драться с ним, поскольку он перешел в супертяжелый вес. Люди говорят, мол, он же крузер, но посмотрите на достижения Эвандера Холифилда. Он был феноменальным бойцом.

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Кто сказал, что Усик не способен на великие дела? Но чтобы продемонстрировать свой потенциал, он должен сразиться с топовыми бойцами хэвивейта. Я буду первым, кто бросит ему вызов", - заявил Джошуа порталу Sky Sports.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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