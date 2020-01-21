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Джошуа дал свой прогноз на реванш Уайлдер - Фьюри

Джошуа дал свой прогноз на реванш Уайлдер - Фьюри
12:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Энтони Джошуа хочет провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя титула по версии WBC Деонтея Уайлдера.

По словам Джошуа, он уже начал переговоры по поводу боя с американцем.

"Все хотят, чтобы Уайлдер победил Фьюри, поскольку зрители желают увидеть наш бой. Уайлдер обладает великолепной правой рукой, у меня же есть замечательная левая. Это будет превосходный боксерский поединок.

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У нас была встреча, связанная с боем. Это очень перспективная идея. Я слышал, что Уайлдер и Фьюри запланировали третий бой в конце года, но мы должны вмешаться в их планы. Надо как-то привлечь внимание Уайлдера, чтобы после победы он подумал: "Даже несмотря на то, что у меня есть опция реванша, я понимаю, что могу манипулировать своим контрактом. Надо избавиться от этих обязательств и драться за звание абсолютного чемпиона", - сказал Энтони Джошуа в интервью Sky Sports.

Джошуа также заявил, что желает провести бой против Александра Усика.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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