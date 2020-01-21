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В команде Пулева заявили о договоренностях на бой с Джошуа

В команде Пулева заявили о договоренностях на бой с Джошуа
15:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:В команде Курбата Пулева рассказали, что замедляет переговоры о бое с Энтони Джошуа.

Джон Уирт, который представляет болгарского претендента на чемпионский бой с Энтони Джошуа, Кубрата Пулева, рассказал ESPN о том, что переговоры о бое значительно продвинулись и в ближайшее время могут быть подписаны контракты

"Как по мне, мы существенно продвинулись. Я бы даже сказал, что мы предельно близки. Знаете, есть одна приятная деталь, которая немного замедляет процесс.

Все дело в том, что принять поединок хотят во всех уголках мира. Насколько я знаю, предложений не было разве что с Антарктиды и Австралии", - рассказал Уирт.

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Если стороны не сумеют договориться, организатор схватки определится на промоутерских торгах, который назначены на 31 января.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Курбат Пулев.
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