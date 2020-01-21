В команде Пулева заявили о договоренностях на бой с Джошуа

Новости спорта:В команде Курбата Пулева рассказали, что замедляет переговоры о бое с Энтони Джошуа.

Джон Уирт, который представляет болгарского претендента на чемпионский бой с Энтони Джошуа, Кубрата Пулева, рассказал ESPN о том, что переговоры о бое значительно продвинулись и в ближайшее время могут быть подписаны контракты

"Как по мне, мы существенно продвинулись. Я бы даже сказал, что мы предельно близки. Знаете, есть одна приятная деталь, которая немного замедляет процесс.

Все дело в том, что принять поединок хотят во всех уголках мира. Насколько я знаю, предложений не было разве что с Антарктиды и Австралии", - рассказал Уирт.

Если стороны не сумеют договориться, организатор схватки определится на промоутерских торгах, который назначены на 31 января.