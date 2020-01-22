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Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером

Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером
15:30 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Джонатон Бэнкс раскрыл правду о спаррингах Владимира Кличко с Деонтеем Уайлдером.

Джонатон Бэнкс, работавший с легендой мирового бокса, одним из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимира Кличко, рассказал, как на самом деле обстояли дела в спарринге украинца с действующим обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

Напомним, что ранее Диллиан Уайт и Тайсон Фьюри заявили, что Уайлдер был жестко нокаутирован во время спарринга с Кличко.

"Именно я выбирал Уайлдера и всех других спарринг-партнеров, - рассказал Бэнкс. – Был ли Уайлдер жестко нокаутирован в спарринге с Владимиром? Нет, это не правда. Упал ли он? Да, так и было".

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Ранее Мейвезер был признан Боксером десятилетия, на награду также претендовал Кличко.

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Владимир Кличко, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джонатон Бэнкс, Новости бокса.
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