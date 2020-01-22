WBO назначила отборочные бои Власов - Саламов и Рамирес - Альварес

Новости спорта:WBO анонсировала отборочные бои в полутяжелом весе.

Новый обладатель вакантного титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO будет определен в ходе турнира с участием боксеров, занимающих первые четыре строчки рейтинга организации.

Вчера WBO назначила два отборочных поединка — между экс-чемпионом мира во втором среднем весе Хильберто Рамиресом и экс-чемпионом мира в полутяжелом весе Элейдером Альваресом и между двумя российскими боксерами Максимом Власовым и Умаром Саламовым. Победители этих отборочных боев выявят нового обладателя вакантного пояса WBO в полутяжелом весе.

В письмах, направленных представителям боксеров, сообщается, что два отборочных боя назначены между первым и четвертым и между вторым и третьим номерами рейтинга соответственно. В течение 24 часов с момента получения этих писем, боксеры должны письменно подтвердить свои возможность, готовность и желание принять участие в назначенном организацией поединке. В дальнейшем у представителей боксеров будет 15 дней на достижение договоренности об условиях проведения поединка.

Напомним, что пояс WBO оказался вакантным после решения Сауля "Канело" Альвареса, отобравшего его у Сергея Ковалева, вернуться в более легкую весовую категорию.