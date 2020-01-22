Джошуа хочет боя с Фьюри в Лондоне

Новости спорта:Поединок возможен только при условии победы Тайсона Фьюри в бою с Деонтеем Уайлдером.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF хочет сразиться с Тайсоном Фьюри на новом стадионе Тоттенхэма, но только при условии, что Фьюри победит Деонтея Уайлдера и завоюет его пояс.

В следующем поединке Джошуа, вероятно, придется провести обязательную защиту пояса IBF против болгарина Кубрата Пулева, а после этого нужно дать бой претенденту по линии WBO украинцу Александру Усику.

Но британское издание Mirror сообщает, что Энтони Джошуа уже заглядывает, что его ждет после этих двух битв.

И первым в очереди должен стоять поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с победителем реванша Фьюри- Уайлдер, который пройдет 22 февраля.

"Двери к бою с Фьюри открыты. Я желаю ему всего наилучшего в февральском бою с Уайлдером.

Представить себе, что этот бой пройдет на стадионе Тоттенхэма? Это было бы феноменально.

Я поддерживаю Фьюри в бою против Уайлдера, потому что представьте, что местные британские дети смогут наблюдать за боем за звание абсолютного чемпиона у своего порога. Я бы хотел сделать это здесь, в Великобритании", - отметил Джошуа.