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Украинский боксер Хегай поборется за титул чемпиона мира

Украинский боксер Хегай поборется за титул чемпиона мира
19:32 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Арнольд Хегай проведет чемпионский бой со Стивеном Фултоном.

В субботу, 25 января, в американском Бруклине состоится вечер бокса, в рамках которого непобежденный украинец Арнольд Хегай (16–0–1, 10 KO) выйдет на ринг против Стивена Фултона из США (17–0, 8 KO). На кону будет стоять титул чемпиона мира во втором легчайшем весе по версии IBO.

27-летний украинец проведет 18-й бой на профессиональном ринге. В предыдущих 17 поединках он одержал 16 побед, 10 из них нокаутом. Единственная ничья решением судей была зафиксирована 29 апреля 2016 года в шестом бою украинца в профи с казахстанским боксером Ержаном Залиповым. С момента той относительной неудачи прошло почти четыре года, и за это время Хегай одержал 11 уверенных побед. Последний бой Хегай провел 23 августа 2019 года, тогда он единогласным решением судей победил россиянина Владимира Шишкина, нанеся сопернику первое поражение в карьере.

Теперь Хегай находится в двух шагах от титула чемпиона мира по версии WBO, так как встреча с Фултоном является боем-элиминатором. В случае победы Хегай получит право сразиться с чемпионом. Что касается соперника Арнольда, то Стивену Фултону 25 лет, на профессиональном ринге американец выступает с 2014 года. За время в профи он провел 17 поединков, все выиграл, но только восемь закончил досрочно.

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Напомним, что в главном бою вечера бокса в Бруклине выступит украинец Иван Редкач против американца Денни Гарсии.

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Бокс, Новости бокса, Арнольд Хегай.
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