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Джошуа: Пулев, Усик, Уайлдер - все получат шанс

Джошуа: Пулев, Усик, Уайлдер - все получат шанс
12:37 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боксер уверен, что успеет выйти в ринг со всеми главными претендентами.

Энтони Джошуа подтвердил, что ведет переговоры с Кубратом Пулевым о бое в рамках защиты титула IBF, однако супертяж готов к поединкам со всеми топовыми соперниками.

«Да, я видел пост Пулева на Facebook по поводу боя в Турции. Это интересно. Но, в целом, для меня не имеет значения, с кем драться. Пулев, Усик, Уайлдер - все получат шанс».

«Если подерусь сейчас с Усиком или Пулевым, то бой со вторым из них все равно будет позже».

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«Что касается места проведения, то было бы здорово спустя год после боев в других странах все же вернуться в Великобританию. Стадион «Тоттенхэма - как вариант», - рассказал Джошуа.

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