Редкач: Я очень много работал, чтобы прийти к этому

Новости спорта:Украинец обещает нокаутировать именитого соперника.

Иван Редкач поделился ожиданиями от предстоящего боя против Дэнни Гарсии. Украинец выразил уверенность в том, что победит именитого американца нокаутом.

«Дэнни не рассматривает меня как серьезного соперника, и это его главная ошибка. Он уже предвкушает бой с Эрролом Спенсом или Мэнни Пакьяо, но сначала выбрал меня. Знаю, из-за того, что я левша», — приводит слова Редкача badlefthook.com.

«Я верну его в суровую реальность. Победа изменит мою жизнь, я очень много работал, чтобы прийти к этому. Я нокаутирую Гарсию».

Бой Редкача и Гарсии состоится 25 января в Бруклине.

В июне прошлого года Редкач нокаутировал Девона Александера, а Гарсия в последнем поединке одержал победу над Адрианом Гранадасом.

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