Скачать
Четверг, 23.01.2020
Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады
Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады
Михайлюк набрал 13 очков: Дейтройт обыграл Сакраменто
Михайлюк набрал 13 очков: Дейтройт обыграл Сакраменто
Украину в новом еврокубковом сезоне представят пять команд
Украину в новом еврокубковом сезоне представят пять команд
Непобедимый украинский боксер Шелестюк получил нового соперника
Непобедимый украинский боксер Шелестюк получил нового соперника

Редкач: Я очень много работал, чтобы прийти к этому

Редкач: Я очень много работал, чтобы прийти к этому
12:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец обещает нокаутировать именитого соперника.

Иван Редкач поделился ожиданиями от предстоящего боя против Дэнни Гарсии. Украинец выразил уверенность в том, что победит именитого американца нокаутом.

«Дэнни не рассматривает меня как серьезного соперника, и это его главная ошибка. Он уже предвкушает бой с Эрролом Спенсом или Мэнни Пакьяо, но сначала выбрал меня. Знаю, из-за того, что я левша», — приводит слова Редкача badlefthook.com.

«Я верну его в суровую реальность. Победа изменит мою жизнь, я очень много работал, чтобы прийти к этому. Я нокаутирую Гарсию».

Бой Редкача и Гарсии состоится 25 января в Бруклине.

В июне прошлого года Редкач нокаутировал Девона Александера, а Гарсия в последнем поединке одержал победу над Адрианом Гранадасом.

Украину в новом еврокубковом сезоне представят пять команд

Яркие интервью и видеорепортажи на SportArenaTV. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дэнни Гарсия, Бокс, Иван Редкач, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Сбросились всей командой": Футболисты Динамо купили себе специальную машинку для бутс
02 Украинский боксер Хегай поборется за титул чемпиона мира
03 Арум предложит Макгрегору провести бой со звездой бокса
04 Нещерет хочет стать первым номером в Динамо
05 Бунт на корабле?: лидеры Тоттенхэма недовольны устаревшими методами тренировок Моуринью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь