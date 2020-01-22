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Украину в новом еврокубковом сезоне представят пять команд

Украину в новом еврокубковом сезоне представят пять команд
15:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Следующий сезон еврокубков начнется 9 июня с жеребьевки предварительных раундов Лиги чемпионов и Лиге Европы.

УЕФА обнародовал календарь европейских клубных турниров в 2020 году.

Украина в следующем сезоне еврокубков вновь будут представлять пять клубов, сообщает пресс-служба УАФ. Чемпион Украины по футболу получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион - в третий квалификационный раунд. Для попадания в основную сетку необходимо преодолеть сопротивление двух соперников. В случае неудачи на любой стадии наш наш вице-чемпион автоматически перейдет в групповой раунд Лиги Европы.

В Лиге Европы стартуют три украинских клуба. Сразу в групповой этап вместе с 16-ю другими участниками попадет обладатель Кубка Украины (или бронзовый призер Премьер-лиги, если Кубок завоюет участник Лиги чемпионов).

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 Третья команда УПЛ (или четвертая) стартует в третьем раунде квалификации, а победитель плей-офф УПЛ - во втором. Таким образом, нашим клубам для попадания в основную сетку нужно пройти двух и трех соперников соответственно.

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Украина, УЕФА, Футбол, Новости футбола, УАФ.
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