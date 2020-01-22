Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)

Новости спорта:Челси дома сыграл вничью с Арсеналом в матче 24-го тура АПЛ.

Синие вышли вперед в середине первого тайма. Жоржиньо уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол Давида Луиса на Тамми Абрахаме. Бразилец по итогам данного инцидента получил красную карточку.

Арсенал после перерыва сравнял счет усилиями Габриэля Мартинелли. В концовке встречи Сезар Аспиликуэта вывел Челси вперед, но Канониры вновь отыгрались. Результативный удар на счету Эктора Бельерина.

Челси набрал 40 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. Арсенал с 30 очками идет на 10-й позиции.

В следующем туре 1 февраля Челси на выезде сыграет против Лестера. Арсенал 2 февраля встретится с Бернли.

Челси — Арсенал 2:2

Голы: Жоржиньо, 28 (с пенальти), Аспиликуэта, 84 — Мартинелли, 63, Бельерин, 87

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон — Канте (Маунт, 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 66) — Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79)

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Пепе (Холдинг, 81), Озил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90+1) — Ляказетт

Предупреждения: Эмерсон, Кристенсен — Гендузи

Удаление: Давид Луис, 26 (фол последней надежды)