Хирн назвал следующего соперника Джошуа

Новости спорта:Эдди Хирн сообщил, что вскоре должен договориться о бое с болгарским бойцом Кубратом Пулевым.

Промоутер британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что вскоре должен договориться о бое с болгарским бойцом Кубратом Пулевым.

«Пулев — главный претендент. Сперва мы проведем защиту титула IBF, лишь после этого WBO. Пулев подходит для меня, а также для Джошуа. Он хочет с ним драться», — цитирует Хирна Boxingscene.com.

«Прошлый бой Джошуа провел в Саудовской Аравии, до этого он дрался в Нью-Йорке. Мне кажется, что пора вернуться домой. Плохая новость состоит в том, что Пулев хочет много денег за этот бой и он понимает, что их можно заработать в Стамбуле, Саудовской Аравии, Конго или Нигерии».

Ранее сообщались, что команды британца и болгарина близки к завершению переговоров о предстоящем поединке. IBF также предоставила представителям обоих боксеров время до 31 января для того, чтобы уладить все детали грядущего боя.

В свою очередь, WBO требовала от Джошуа провести защиту титула против украинского претендента Александра Усика, который в ближайшее время может встретиться в ринге с Джозефом Паркером или Дереком Чисорой.

Джошуа вернул себе чемпионские титулы после боя-реванша с Энди Руисом в декабре. В июне американец нанес Энтони сенсационное первое поражение в профессиональной карьере.

38-летний Пулев же выиграл восемь поединков подряд после поражения от Владимира Кличко в титульном бою в ноябре 2014 года.