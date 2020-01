Чемпиона мира по боксу обворовали, он отреагировал с юмором (Видео)

Неизвестные пробрались в его дом и унесли некоторые личные вещи спортсмена. Юбэнк отметил, что грабители при осмотре его вещей не заметили в кармане куртки дорогостоящие часы.

"Я просто хочу воспользоваться моментом, чтобы дать им понять, насколько они жалки в своей профессии воров. Они взяли куртку и выбросили её.

Я понятия не имею почему, но, если бы они были хороши в своей работе и нашли время, чтобы осмотреть эту одежду, которая была так грубо брошена на пол, они нашли бы часы, которые стоят примерно в сто раз больше, чем вещи, которые они унесли", — сказал Юбэнк.

Chris Eubank Jr has had his house ransacked, but mocked the burglars for missing his most valuable possessions and posted CCTV to identify them…

[ @ChrisEubankJr] pic.twitter.com/gjFFZg3B9e

— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 23, 2020