Скачать
Пятница, 24.01.2020
Макгрегор рвется в бой: названы сроки возвращения Конора в октагон
Макгрегор рвется в бой: названы сроки возвращения Конора в октагон
УПЛ изменила календарь ради сборной Украины
УПЛ изменила календарь ради сборной Украины
"Вмешался коронавирус": чемпионский бой украинца отменен
"Вмешался коронавирус": чемпионский бой украинца отменен
Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов
Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов

Чемпиона мира по боксу обворовали, он отреагировал с юмором (Видео)

Чемпиона мира по боксу обворовали, он отреагировал с юмором (Видео)
14:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Временный чемпион мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбэнк стал жертвой грабителей.

Неизвестные пробрались в его дом и унесли некоторые личные вещи спортсмена. Юбэнк отметил, что грабители при осмотре его вещей не заметили в кармане куртки дорогостоящие часы.

"Я просто хочу воспользоваться моментом, чтобы дать им понять, насколько они жалки в своей профессии воров. Они взяли куртку и выбросили её.

Я понятия не имею почему, но, если бы они были хороши в своей работе и нашли время, чтобы осмотреть эту одежду, которая была так грубо брошена на пол, они нашли бы часы, которые стоят примерно в сто раз больше, чем вещи, которые они унесли", — сказал Юбэнк.

Хирн назвал дату и место боя Усик - Чисора

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в "твиттере" журналиста Майкла Бенсона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Крис Юбенк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вест Хэм принял неожиданное решение по Ярмоленко
02 Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
03 Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов
04 Джошуа даст бой Усику на легендарной арене
05 Хирн назвал дату и место боя Усик - Чисора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь