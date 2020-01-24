"Вмешался коронавирус": чемпионский бой украинца отменен

Новости спорта:Хосе Рамирес и Виктор Постол не будут драться в Китае

Промоутерская компания Top Rank отменила бой между чемпионом мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и бывшим обладателем пояса WBC Виктором Постолом.

Поединок должен был состояться 1 февраля в китайском Хайкоу, однако там сейчас бушует новый коронавирус, от которого умерло несколько десятков людей, из-за чего в Ухане отменяются все массовые мероприятия.

"Все нормально, ведь прежде всего важна безопасность. Я более 50 лет занимаюсь промоутерским бизнесом, но такая ситуация у меня впервые.

Самое главное для нас - здоровье и безопасность наших бойцов, а также всех, кто работает над организацией ивента. Надеемся, что вскоре ситуация окажется под контролем. Мы ждем возможности проводить ивенты в Mission Hills Haikou в ближайшем будущем", - заявил глава Top Rank Боб Арум.

Ожидается, что Top Rank и транслятор ESPN согласуют новую дату боя Рамирес - Постол в ближайшее время.