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Пятница, 24.01.2020
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"Вмешался коронавирус": чемпионский бой украинца отменен

"Вмешался коронавирус": чемпионский бой украинца отменен
14:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хосе Рамирес и Виктор Постол не будут драться в Китае

Промоутерская компания Top Rank отменила бой между чемпионом мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и бывшим обладателем пояса WBC Виктором Постолом.

Поединок должен был состояться 1 февраля в китайском Хайкоу, однако там сейчас бушует новый коронавирус, от которого умерло несколько десятков людей, из-за чего в Ухане отменяются все массовые мероприятия.

"Все нормально, ведь прежде всего важна безопасность. Я более 50 лет занимаюсь промоутерским бизнесом, но такая ситуация у меня впервые.

Прогрейс дал прогноз на чемпионский бой Постол - Рамирес

Самое главное для нас - здоровье и безопасность наших бойцов, а также всех, кто работает над организацией ивента. Надеемся, что вскоре ситуация окажется под контролем. Мы ждем возможности проводить ивенты в Mission Hills Haikou в ближайшем будущем", - заявил глава Top Rank Боб Арум.

Ожидается, что Top Rank и транслятор ESPN согласуют новую дату боя Рамирес - Постол в ближайшее время.

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Бокс, Top Rank, Новости бокса, Хосе Рамирес, Виктор Постол, Хосе Рамирес - Виктор Постол.
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