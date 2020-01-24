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Постол отреагировал на отмену чемпионского боя

Постол отреагировал на отмену чемпионского боя
16:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Виктор Постол прокомментировал отмену своего боя против Хосе Рамиреса.

Украинец Виктор Постол 2 февраля должен был провести поединок против Хосе Рамиреса. Однако промоутеры сообщили об отмене боя по причине вспышки коронавируса в Китае, где должен был пройти поединок.

Новая дата пока неизвестна, но украинец уже заявил, что с нетерпением ее ждет и находится в прекрасной форме.

"Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесен из-за вспышки вируса в Китае. Я провел отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится.

 
 
 
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Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесён из-за вспышки вируса в Китае. Я провёл отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится. Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку! Eng: my fight against Jose Carlos Ramirez for WBC and WBO titles has been postponed due to virus appeared in China recently. I had great camp and I came to fight in good shape. I feel sorry this fight is not going to happen on Feb 2nd. I would like to say many thanks to my team for all the work they have done in the camp. I’m looking forward to new fight date and venue. Thank you my fans for your support! @freddieroach @julian_chua @sportsciencelab @polishchuk2039 @vadimkteam @thekovalchuk @aleggator

Публикация от Viktor Postol "Iceman" (@icemanpostol)

"Вмешался коронавирус": чемпионский бой украинца отменен

Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку!", - написал Постол на своей странице в Instagram.

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Бокс, Новости бокса, Хосе Рамирес, Виктор Постол, Виктор Постол - Хосе Рамирес.
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