Постол отреагировал на отмену чемпионского боя

Новости спорта:Виктор Постол прокомментировал отмену своего боя против Хосе Рамиреса.

Украинец Виктор Постол 2 февраля должен был провести поединок против Хосе Рамиреса. Однако промоутеры сообщили об отмене боя по причине вспышки коронавируса в Китае, где должен был пройти поединок.

Новая дата пока неизвестна, но украинец уже заявил, что с нетерпением ее ждет и находится в прекрасной форме.

"Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесен из-за вспышки вируса в Китае. Я провел отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится.

Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку!", - написал Постол на своей странице в Instagram.