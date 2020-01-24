Гарсия считает Редкача "боксером не его уровня"

Новости спорта:Дэнни Гарсия не считает Ивана Редкача достойным победы в бою с ним.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия прокомментировал предстоящий поединок против украинца Ивана Редкача.

По словам американца, Редкач хоть и одержал победы в последних боях, но, тем не менее, не является боксером его уровня.

"Редкач выиграл три последние боя, и, наверное, он сейчас уверен в себе. Но я готов к этому бою с ним, я много тренировался, чтобы показать себя в ринге с лучшей стороны. Я должен выглядеть отлично, потому что Редкач – соперник не моего уровня", - цитирует Гарсию BoxingScene.

Напомним, что бой Гарсия - Редкач пройдет 26 января в Нью-Йорке. Следить за онлайн-трансляцией поединка можно на нашем сайте.