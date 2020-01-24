Как Владимир Кличко изменил жизнь профессионального футболиста

Новости спорта:История Пьетро Люцифора, который кардинальным образом изменил свою судьбу, прислушавшись к совету легендарного чемпиона.

Что общего между Изабелл Писториус, которая похудела на 60 килограммов, став новым человеком, и Сузи Кентикян, выигравшей чемпионские титулы в профессиональном боксе по нескольким версиям? Или Хорхе Гонсалес, в 49-летнем возрасте впервые вышедшей на подиум? У всех их один наставник – Пьетро Люцифор – бывший профессиональный футболист, работающий ныне в команде Владимира Кличко в рамках программы украинского чемпиона F.A.C.E.

"Самое трудное для каждого — это перемены. Люди любят рутину, так спокойнее. Это привычка, такая же, как и чистить зубы. Но человек создан, чтобы двигаться. Тело получает то, что ему нужно. Это просто вопрос времени. Если мы не найдем мотивацию, мотивация найдет нас в форме боли", — говорит Люцифор.

И он знает, о чем рассказывает. Житель Гамбурга не только работает с модельными агентствами, но и тренирует многих менеджеров. Его тренерская карьера началась десять лет назад с огромного разочарования: настоящий гамбургский парень с сицилийскими корнями играл в юношеских командах ФК "Санкт-Паули" и был настолько хорош, что в 16 лет получил профессиональный контракт с клубом на Сицилии. Но только через два года все было кончено. Серьезная травма усадила Пьетро на скамейку, а вскоре заставила завершить футбольную карьеру.

Но 18-летний парень знал, чего хочет. Он просто тренировался, получил лицензию боксера и пошел своим путем. В дополнение к его работе в качестве тренера по фитнесу, он теперь читает лекции о силе воли и мотивации. Его месячные тренировки стоят несколько тысяч евро, а сам он признается, что изменить жизнь ему помог Владимир Кличко. Точнее, один их принципов легенды бокса: "Я либо побеждаю, либо учусь. Поражений не бывает".