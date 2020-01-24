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Хирн рассказал, за кого будет болеть в бою Уайлдер - Фьюри

Хирн рассказал, за кого будет болеть в бою Уайлдер - Фьюри
22:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Эдди Хирн объяснил свое предпочтение в предстоящем реванше.

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о реванше Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

Хирн заявил, что будет болеть в этом противостоянии за Фьюри, в частности, из-за того, что он британец.

"С точки зрения мирового масштаба - бой Уайлдера с Джошуа станет колоссальным. Но, если говорить о личных предпочтениях, я хочу, чтобы победил Фьюри. По двум причинам. Первая - я уважаю Тайсона, он мне нравится. Вторая - он британец. Я никогда не буду болеть против британского бойца, независимо от того, нравится он мне или нет. Такой я человек. Надеюсь, что у Фьюри все получится", - цитирует Хирна metro.co.uk.

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Напомним, что реванш Уайлдера с Фьюри состоится 22 февраля.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Эдди Хирн, Уайлдер - Фьюри.
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