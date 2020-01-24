Фьюри пообещал вернуть Руису чемпионские титулы и назвал для этого одно условие

Новости спорта:Тайсон Фьюри вспомнил свой опыт, когда он завоевал пояса, а затем потерял их.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал смелое заявление.

Боксер пообещал вернуть титулы экс-чемпиону Энди Руису, если тот приедет в Лас-Вегас и потренируется с британцем. Фьюри уверен, что сможет помочь мексиканцу, потому как сам был на его месте.

"Я хочу предложить Энди Руису приехать в Лас-Вегас и потренироваться со мной. Я верну ему титулы, не переживайте. Я был на его месте и делал все то же самое. Никогда не знаешь, где выиграешь, а где проиграешь.

Главное, понять в конце концов, что бокс - самая важная вещь в вашей жизни. Это бокс поднял вас на тот уровень, где вы сейчас находитесь. Бокс дал вам все сокровища и удовольствия. Поэтому чтите его, уважайте и любите", - цитирует Фьюри BoxingScene.