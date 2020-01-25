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Паркер: Джошуа выдал идеальное для себя выступление

Паркер: Джошуа выдал идеальное для себя выступление
07:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джозеф Паркер прокомментировал форму Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер потерпел поражение от Энтони Джошуа в марте 2018 года, проиграв пояс WBO.

После реванше Джошуа с Энди Руисом Паркер заявил, что британец все это время прогрессировал и стал еще лучше. Джозеф считает, что Джошуа абсолютно заслуженно одержал победу над Руисом.

"Я думаю, что Руис и его команда подготовились к бою настолько хорошо, насколько могли это сделать. Просто Джошуа выдал идеальное для себя выступление. Он боксировал и двигался, даже не останавливаясь и не давая сопернику возможности нанести удар. Он продемонстрировал хороший бокс и заслужил победу.

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Думаю, Джошуа спрогрессировал со времен нашего с ним боя. Тогда он шел вперед и не двигался вокруг меня все время, как в реванше с Руисом. Он работал над идеальным планом на бой еще с того момента, как потерпел первое поражение. Да, в бою с мной он был неплох, но теперь вы увидели его новый уровень. Энтони был очень сконцентрирован. Думаю, он многому научился", - сказал Паркер в комментарии FightHype.com.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джозеф Паркер.
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