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Редкач - Гарсия: где и когда смотреть бой

Редкач - Гарсия: где и когда смотреть бой
09:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Где смотреть первый бой украинского боксера в 2020 году.

В ночь с 25 на 26 января в Нью-Йорке на арене Barclays Centre состоится бой за право выйти на титул WBC между украинцем Иваном Редкачем и экс-чемпионом мира Дэнни Гарсия.

Бой Гарсия — Редкач состоится в Бруклине (США) на арене Barclays Center 26 января ориентировочно в 04:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция боя доступна на телеканале Интер

На кону поединка будет стоять статус обязательного претендента на поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Предстоящий бой определит соперника американца Эррола Спенса.

Редкач перед боем встретился лицом к лицу с Гарсией (Видео)

33-летний украинец Иван Редкач начал профессиональную карьеру в 2009 году с боя, в котором сразу получил победу. После чего было 17 побед подряд. В 2015 году Иван уступил выигрышем черногорском боксеру. Тогда спортсмен имел несколько боев, что заканчивались поражением. Летом 2019 Иван Редкач получил громкую победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях.

Гарсия провел 37 поединков среди профессионалов, в 35-ти из которых побеждал (21 — нокаутом). Два боя 31-летний боксер проиграл.

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