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Похудевшая на 30 кг чемпионка мира по боксу попалась на допинге

Похудевшая на 30 кг чемпионка мира по боксу попалась на допинге
10:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Чемпионка мира по версии WBC во втором среднем весе Алехандра Хименес сдала положительный допинг-тест.

Спортсменка 11 января завоевала титул в бою с американкой Франчон Круз Десурн. Стоит отметить, что с 2016 по 2017 год Хименес выступала в супертяжёлом весе, в котором являлась чемпионкой мира по версии WBO, однако в дальнейшем похудела почти на 30 кг.

Ситуацию прокомментировал промоутер Франчон Круз Десурн Оскар де ла Хойя.

"Крайне прискорбно узнать, что чемпионка мира в супертяжёлом весе по версии WBC и WBO Алехандра Хименес сдала положительный результат на запрещённые препараты после титульного боя с Франчон Круз Десурн.

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Как промоутер Франчон, я разочарован. Она проделала огромную работу, чтобы защитить титулы. Наша задача — обеспечить безопасность боксёра как на ринге, так и за его пределами. Мы всегда поддерживали программу добровольного тестирования для всех наших спортсменов. Бой Хименес и Круз-Десурн — не исключение. Теперь наша задача — добиться справедливости для Франчон и восстановить её в статусе чемпионки мира", — приводит слова Оскара де ла Хойи BoxingScene.

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Допинг, Бокс, Новости бокса, Алехандра Хименес.
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