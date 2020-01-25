Иван Редкач - Дэнни Гарсия: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта:Иван Редкач оказался легче своего соперника.

Поединок Гарсия - Редкач состоится 26 января в Бруклине в 5 утра по киевскому времени.

Украинец Иван Редкач и бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия провели церемонию взвешивания накануне боя. Оба боксера уложились в полусредний вес. Украинец оказался на 100 грамм легче своего оппонента.

Вес Редкача - 66,6 кг, в то время как Гарсия показал 66,7 кг.

Поединок Гарсия - Редкач состоится 26 января в Бруклине в 5 утра по киевскому времени. Победитель станет обязательным претендентом на пояс WBC в полусреднем весе.

Напомним, Редкач в июне прошлого года нокаутом победил Девона Александера. В октябре он должен был встретиться с Эдриэном Бронером, но тот бой так и не состоялся.