Боя не будет? Хорн и Цзю зашли в тупик

Новости спорта:Джефф Хорн и Тимофеем Цзю не могут договориться

Переговоры о бое между двумя австралийскими боксерами экс-чемпионом мира в полусреднем весе Джеффом Хорном и перспективным 25-летним Тимофеем Цзю зашли в тупик из-за несогласия команд боксеров по двум важным пунктам.

Промоутер Цзю Мэтт Роуз хочет двенадцатираундовый бой и не хочет включать в контракт пункт о матче-реванша, а промоутер Хорна Дин Лонерган, наоборот, настаивает на 10-раундовом поединке и обязательном матче-реванше для Хорна.

Ранее сообщалось, что бой может состояться в апреле, и стороны договорились, что он пройдет в первом среднем весе.

"Они хотят 12 раундов, мы хотим 10, и мы не подвинемся, — цитирует рассказ Лонергана о недавней встрече с Роузом fightnews.com. — Без пункта о реванше боя не будет, мы твердо стоим на этом. Мэтт очень оживленно обсуждал этот вопрос. Он сказал, что они на это не пойдут, так как в случае победы их ждет бой за титул. Лично я считаю, что они заблуждаются, боя за титул не будет. Возможно он будет для Джеффа Хорна, но не для Тима Цзю. Мы, вероятно, подождем еще неделю, если они не пойдут на уступки, я не вижу, как этот бой может состояться".