Энди Руис обратился к хэйтерам

Новости спорта:Мексиканец заявил, что сделал выводы после поражения от Джошуа.

Бывший мексиканский чемпион супертяжелого веса Энди Руис (33-2, 22 КО) заявил, что сделал выводы после поражения от чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа (22-1, 21 КО). В комментарии Boxing News 24 Руис заявил, что в следующем бою он станет гораздо лучше.

«Просто надо сохранять концентрацию. Многим бойцам придется столкнуться с тем, через что прошел я. Нужно лишь прислушиваться к людям, которые желают тебе добра. Необходимо понимать, кто находится рядом, кто придет и с кем надо попрощаться. Просто ответственно к этому подходите и не теряйте бдительность.

Всегда будут хейтеры и те, кто сомневается. Но они увидят нового, сконцентрированного Энди. Того самого Энди, который стал первым мексиканским чемпионом в супертяжелом весе. Я даже стану еще лучше».

Напомним, ранее Руис рассказал, почему проиграл Джошуа.