Фьюри рассказал шокирующую правду о первом бое с Уайлдером

Новости спорта:Тайсон Фьюри 22-го февраля сразится с Деонтеем Уайлдером во втором очном поединке.

Боксер Тайсон Фьюри 22-го февраля сразится с Деонтеем Уайлдером во втором очном поединке. Первый завершился вничью, а британец согласен, что шансов выиграть досрочно у него не было.

«У меня не было сил, чтобы нокаутировать Уайлдера. Нужно признать, что в первом бою ни сил, ни выносливости для такой победы у меня не было».

«Я долгое время был вне ринга, восстановил только общее физическую форму. Что касается силы моих ударов, то увеличивать силу не нужно. Она есть, нужно просто вернуть полную физическую готовность», - уверен Фьюри.

В первом бою Тайсон дважды оказывался в нокдауне, однако находил силы встать.