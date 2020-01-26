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Джарретт Херд перебоксировал Франсиско Сантану (Видео)

Джарретт Херд перебоксировал Франсиско Сантану (Видео)
09:59 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер showtimeboxing

Новости спорта:Джарретт Херд решением судей одолел Франсиско Сантану.

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Джарретт Хёрд 25 января в Нью-Йорке успешно вернулся на ринг после первого поражения в карьере и потери титулов WBA и IBF в мае прошлого года в бою против Джулиана Уильямса.

29-летний экс-чемпион проводил первый бой под руководством нового тренера Кея Коромы и старался больше работать джебом и защищаться корпусом, не ввязываясь в открытый обмен ударами. Значительно уступавший ему в габаритах Франсиско Сантана постоянно шел вперед, и временами его атаки были успешны, но в десятом раунде Хёрд отправил его в нокдаун и победил единогласным решением судей со счетом 97-92 и 99-90 дважды.

После победы Хёрд сказал, что удовлетворен своим выступлением и в дальнейшем намерен вернуть себе чемпионский титул в первом среднем весе.

Напомним, в главном бою вечера бокса в Нью-Йорке дрался украинец.

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Бокс, Новости бокса, Франсиско Сантана, Джарретт Херд, Джарретт Херд - Франсиско Сантана.
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